Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз целого ряда растительной продукции со всех предприятий Турции

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Россельхознадзором принято решение разрешить с 5 марта 2018 года поставки гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турецкой Республики на территорию Российской Федерации со всех предприятий, желающих поставлять эту продукцию. Обязательным условием осуществления данных поставок будут являться гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики в части фитосанитарной безопасности поставляемой продукции с указанием в разделе фитосанитарного сертификата «Дополнительная декларация» фирмы-производителя для принятия соответствующих фитосанитарных мер в случае выявления карантинных для России объектов во ввозимой подкарантинной продукции.

На сегодняшний день поставки вышеуказанной продукции из Турецкой Республики в Российскую Федерацию осуществляются только с ряда предприятий, ранее проинспектированных Россельхознадзором.

Причиной принятого решения стало отсутствие случаев выявления карантинных для России объектов в указанной продукции (за исключением кабачков - 1 случай) с момента отмены временных ограничений.