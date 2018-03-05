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Владимир Синяговский - депутат Государственной Думы, лидер общественной организации «Мир без границ» обратился с приветственным словом к участникам торжественного открытия и первого этапа открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» по бочча.

В соревнованиях приняло участие более 40 спортсменов колясочников из 10 муниципальных образований: г. Анапа, г. Геленджик, г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, Славянский район, Северский район, Крымский район, Туапсинский район, Красноармейский район, Темрюкский район. В соревнованиях принимал участие чемпион Европы по бочча Евгений Масловский.

Организаторами мероприятия выступили: Общественная организация Краснодарского края «Мир без границ», администрация муниципального образования город-курорт Геленджика, а также Советы молодых депутатов г. Новороссийска и г. Геленджика.

Генеральным партнером соревнований выступил «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В праздничном мероприятии также приняли участие почетные гости: председатель городской Думы муниципального образования город-курорт Геленджик Виктор Рутковский, председатель Совета молодых депутатов Краснодарского края Александр Поголов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Владимир Агафонов и руководитель «Центра паралимпийской подготовки» Краснодарского края Геннадий Литвинов, который назвал спартакиаду самой теплой в Краснодарском крае и передал приветственные слова от министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой.

Поддержать спортсменов приехали председатели Советов молодых депутатов муниципалитетов – участников соревнований.

На соревнованиях было разыграно 5 комплектов медалей и кубков.

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт — это основной путь к расширению контактов с окружающим миром и реабилитации. Правом на занятие спортом должен обладать каждый вне зависимости от физических возможностей и способностей, это право является неотъемлемой частью развития физического и психического здоровья человека. В дальнейшем, мы планируем развивать это направление и привлекать, как можно большее количество людей с ограниченными возможностями здоровья со всего края».

Спортсмены и их родители высоко отметили организацию соревнований – зал был украшен шарами, было организовано питание, от главы города Геленджика Виктора Хрестина все участники получили памятные подарки. Большую помощь участникам соревнований оказали волонтёры спортивных школ г. Геленджика.

Общий охват спартакиады в 2017 году составил более 400 человек из 15 муниципальных образований, но организаторы планируют увеличить охват соревнований в этом году. Следующий этап спартакиады пройдет по шахматам 7 апреля в Туапсинском районе.