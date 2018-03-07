Индекс качества городской среды Анапы определил Минстрой России

/Общество/

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ запустило проект, цель которого – понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. Для 1112 российских городов просчитаны индексы качества городской среды, и Анапа тоже есть в этом рейтинге.

Общий балл курорта 175, уровень развития городской среды оценен на 58 %.

Как рассказывают инициаторы проекта, система оценки состоит из 30 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев.

Критерии оценки – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды. В источниках данных значатся Федеральная служба госстатистики, геоинформационные системы, Интернет-источники и социальные сети, открытые данные МВД России. В зависимости от доступности данных и появления новых способов анализа городских территорий индикаторы могут быть изменены, а их количество увеличено.

Самый высокий балл Анапа получила в таком показателе, как жилье и прилегающие пространства – 37 баллов или 74%, уровень развития уличной инфраструктуры оценен на 64%, общегородского пространства – на 62%. Такой индикатор, как «озеленение и водные пространства» по оценочной шкале получил 29 баллов или 58%.

Подробнее ознакомиться с данными Минстроя России можно здесь: http://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/towns/225-anapa

Рейтинг интересный и, как минимум, свидетельствует о том, что есть над чем работать. Улучшить общегородское пространство позволит участие Анапы в федеральном проекте «Городская комфортная среда». Уже 18 марта 2018 года каждый житель города-курорта старше 14 лет сможет выбрать общественную территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. С дизайн-проектами будущего облика любимых прогулочных мест можно ознакомиться здесь: http://anaparegion.ru/news/6446-vbor_za_anapoy_opublikovan_perve_proekt_po_blagous/

Воплощение дизайнерских задумок на тех пространствах, которые поддержит большинство анапчан, начнется уже летом.

Источник: пресс-служба администрации