Чего хотят женщины от автомобиля?

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В канун Международного женского дня CarPrice провел опрос женщин-автолюбителей, чтобы узнать все о женских авто. В опросе участвовало 556 женщин из 25 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Краснодар, Воронеж и другие), продавших свой автомобиль в феврале. Опрос проведен в период с 26 февраля по 4 марта 2018 года.

1. Как вы чаще всего называете свой автомобиль?

Опрос показал, что примерно треть женщин-автолюбителей придумывает своей машине прозвище, причем, многие дают своим машинам мужские имена:

• 31,7% - никак не называют;

• 28,5% - Машина;

• 7,03% - Марка машины;

• 5,13% - Ласточка;

• 3,8% - Малышка;

• 0,95% - Жук;

• 0,95% - Тачка;

• 0,76% - Бегемот.

Среди различных вариантов попадались и такие: Пыжик, Филя, Джульетта, Доченька, Енот, Моя подружка, Иннокентий, Фрау-Мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша.

2. Что, по вашему мнению, наиболее важно в автомобиле для женщины?

Вопреки стереотипам, большинство женщин мечтает о том, чтобы машина не ломалась и только 20% опрошенных считает, что самое главное в автомобиле – ее внешний вид.

• 39,6% -что бы подольше не ломалась

• 31% - другое

• 19,9% - чтобы была красивая

• 5,2% - чтобы сама умела парковаться

• 4,3% - чтобы была в тренде

3. Какой самый популярный цвет у женской машины?

Значительная часть женщин убеждена, что большинство женских машин белого или красного цвета. Однако, на самом деле, это не так. В реальности самый популярный цвет женского авто – это черный. Этот же цвет характерен для самой популярной модели машины среди женщин. Подробнее об этом чуть ниже.

• 35% - белый;

• 33% - красный;

• 19% - черный;

• 7% - серебристый;

• 5% - синий;

• 0% - розовый.

4. Почему решили продать автомобиль?

Почти две трети опрошенных женщин продают свою машину, поскольку собираются купить взамен новую.

• 62,77% - пора приобрести новый;

• 17,7% - появилась материальная необходимость;

• 10,58% - другое;

• 8,94% - пропала необходимость в авто.

5. На что вы планируете потратить деньги от продажи своего автомобиля?

Ни одна женщина не продавала машину «просто так». Как оказалось, женщины чаще всего планируют в скором времени приобрести новое авто (что совпадает с ответом на предыдущий вопрос). Однако, почти полтора процента опрошенных хотят потратить вырученные деньги на себя.

• 64,18% - на новый автомобиль;

• 24,36% - другое;

• 8,36% - на покупку недвижимости;

• 1,45% - на переезд в другую страну;

• 0,91% - на отдых;

• 0,73% - на шоппинг.

Среди ответов раздела «другое» у автоледи есть планы по организации незабываемой свадьбы, по подаркам детям и родственникам, погашению кредитных задолженностей и просто желание «начать жизнь с нового листа в качестве пешехода».

И в заключение, немного любопытной статистики по «женским» машинам и их владелицам, которую мы собрали на основе 165 тысяч проведенных онлайн-аукционов.

Чаще всего автомобили продают девушки по имени Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия, Анна, Марина (в порядке убывания).

А вот как выглядит ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом, которые продают представительницы прекрасного пола.

1 Opel Corsa D

2 Opel Astra H Рестайлинг

3 Peugeot 308 I

4 Daewoo Matiz I Рестайлинг

5 Ford Focus III

6 Hyundai Solaris I

7 Nissan Juke I

8 Volkswagen Polo V

9 Opel Astra J Рестайлинг

10 Kia Rio III

Источник: CarPrice