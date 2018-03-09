TON Дурова: создатель проекта поделился планами на будущее

/Общество/

Создатель популярного в современности мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал подробности проекта блокчейн-платформы TON.

Одной из ключевых особенностей, как предполагается, станут возможности множества быстрых транзакций — ожидается, что в одну секунду количество осуществляемых транзакций будет около миллиона в секунду, вместо нынешних десятков тысяч на других платформах, в том числе и банковских.

Сам Дуров ранее подчеркивал, что TON будет использован не только для криптовалюты. На его базе создадут несколько сервисов (их запуск намечен на следующий год).

Стоит также отметить, что на реализацию проекта Дуров собрал уже более $850 миллионов, всего, как сообщается, инвестиции могут составить порядка $2,5 млрд.

Нынешняя аудитория мессенджера составляет порядка 200 миллионов человек. Создатель ВКонтакте надеется увеличить ее до 1 млрд.

Источник: https://inforeactor.ru/138819-ton-durova-sozdatel-proekta-podelilsya-planami-na-budushee?from=push&utm_source=push