Акционеры банка «Возрождение» определили новый состав Совета директоров

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В Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров банка «Возрождение».

Решением Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия предыдущего Совета директоров и избран новый, в состав которого вошли 12 из ранее предложенных 24 кандидатов:

1. Аверин Антон Борисович, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Бонум Менеджмент»

2. Алиев Мурат Магомедович, Председатель совета директоров «Бонум Кэпитал»

3. Бабаев Руслан Эрнестович, Управляющий директор по стратегии и развитию «Ренессанс Брокер»

4. Басуниа Тамжид Хоссейн, независимый директор

5. Кузнецов Владимир Анатольевич, заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Бонум Менеджмент»

6. Мещеряков Максим Георгиевич, Генеральный директор «Бонум Менеджмент»

7. Нахманович Марк Меерович, Председатель Правления банка «Возрождение»

8. Орловский Максим Николаевич, Директор департамента брокерско-дилерских операций «Ренессанс Брокер»

9. Павлов Евгений Анатольевич, заместитель Председателя Правления банка «Возрождение»

10. Сидоров Александр Владимирович, Директор по корпоративному развитию «Бонум Кэпитал»

11. Федоров Александр Анатольевич, Генеральный директор «Паскаль Медикал»

12. Шабунина Наталья Ивановна, заместитель Председателя Правления банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» (ПАО) – универсальный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на территории России. Региональная сеть насчитывает 119 офисов продаж, расположенных преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк обслуживает свыше 1 300 000 клиентов частных лиц и более 42 000 счетов корпоративных клиентов.

Источник: Пресс-служба банка