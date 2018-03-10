Любой специалист может стать фрилансером

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Полвека назад в СССР ввели пятидневную рабочую неделю.

50 лет назад в СССР утвердили пятидневную рабочую неделю. Сегодня рабочая неделя в России и многих других странах регулируется трудовым законом, который устанавливает ее продолжительность. В большинстве цивилизованных стран она составляет около 40 часов в неделю. Самая короткая рабочая неделя сейчас в Нидерландах, где граждане отрабатывают в среднем 29 часов за четыре рабочих дня, а оставшиеся три отдыхают. А самые трудолюбивые – японцы и корейцы, проводящие на работе до 55 часов в неделю. Для каждого человека существуют ориентиры, в связи с которыми он выбирает место и время работы, рассказала в эфире радио Sputnik основатель агентства поиска и развития талантов Galima HR Галима Ахмадуллина.

«Руководителям и владельцам не так важно, сколько времени ушло, важен результат. Работодатели заинтересованы нанимать людей, которые показывают отличные результаты на работе. Выгоднее заказать конкретную услугу, проект, а не платить за сотрудника ежемесячно. Многие постепенно переходят на формат проектной работы с разными компаниями. Так можно больше зарабатывать, выстраивать личную загрузку, путешествовать, учиться. Любой специалист может стать проектным сотрудником или фрилансером. Работодателя будет интересовать о вас все: не только профессиональный путь, но и ваша личность. Различные соцсети позволяют иметь как личный, так и профессиональный профиль. Всегда следите за тем, что появляется о вас в сети. Любая информация складывается в общую копилку и создает впечатление о человеке. Интернет играет за кандидата, если кандидат умело это использует», – считает Галима Ахмадуллина.

Всю жизнь я меняю удаленную работу и работу в офисе, рассказала в эфире радио Sputnik дизайнер интерфейсов, фрилансер Екатерина Перфильева.

«Работа и любая деятельность в нашей жизни должна приносить нам какое-то счастье, удовольствие. Саморазвиваться можно в разных условиях, но если эти условия не приносят внутреннего спокойствия, психологического комфорта, стоит ли игра свеч. Комфорт не выражается в деньгах. Можно быть миллионером и не иметь свободного времени, не иметь возможности путешествовать. Мне не важна огромная зарплата, мне важно чувствовать себя свободной. Я работаю на фрилансе порядка девяти лет, иногда выхожу в офис. За эти девять лет я кардинально сменила профессию, стала дизайнером. Когда меняешь профессию, хочешь быстро в ней развиваться и получать навыки, чаще всего человек выходит в офис. Я выбрала в офис, чтобы наработать практику. После этого можно спокойно работать удаленно. Возвращение в офис в моей жизни может произойти, только если я снова решу кардинально поменять род деятельности. Всю жизнь я меняю удаленную работу и работу в офисе. Примерно с 20 лет я поняла все прелести удаленной работы. Мне не сложно управлять собой. Возможность самоорганизации зависит от условий и обстоятельств, в которых ты работаешь. Моя зарплата зависит от часов работы, есть возможность высыпаться, можно организовать выходной среди рабочей недели. Мне хватает 4-6 часов в день, чтобы эффективно работать. Результат говорит сам за себя. Работодатель увидит, что я за 4 часа сделала работу, которую работник в офисе будет делать 8 часов, прерываясь на чай, беседы с коллегами, митинги. Я знаю, сколько моя специальность стоит на рынке, не завышаю количество часов, чтобы заработать больше. За дизайнера говорит его портфолио, репутация, опыт прошлой работы», – считает Екатерина Перфильева.

Источник: https://ria.ru/radio/