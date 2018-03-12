За прошедшие праздники спасатели несколько раз оказывали помощь жителям и гостям Сочи

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10 марта сотрудники ЮРПСО принимали участие в ликвидации последствий ДТП, произошедшего в одном из тоннелей на подъезде к пос. Красная Поляна.

Спасатели достали из легкового автомобиля погибшего водителя и передали его работникам полиции.

Через час, около 21.00, звонок поступил на телефон Хостинского подразделения МЧС – помощь потребовалась молодому сочинцу. Звонивший мужчина сообщил, что его сын ошпарил ноги кипятком и не может самостоятельно передвигаться. Произошло это в лесной местности в районе пос. Воронцовка. Прибыв на место, спасатели транспортировали мальчика 2007 г.р. к автомобильной дороге, где его уже ожидал автомобиль Скорой помощи.

Также спасатели дважды оказывали помощь сочинцам, пострадавшим в происшествиях бытового характера.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России