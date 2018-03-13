В Геленджике начали строить очистные сооружения

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Для очистки бытовых сточных вод в селе Михайловский Перевал проектом предусмотрены 2 станции биологической очистки, производительностью 100 куб.м. в сутки каждая.

Необходимость в реализации такого важного проекта в Михайловском Перевале существует давно. С просьбой о помощи в решении этого вопроса к главе муниципалитета Виктору Хрестину неоднократно обращались жители села. На сегодняшний день рабочие приступили к строительству очистных сооружений. На эти цели по инвестиционной программе городского водоканала будет направлено более 35 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик