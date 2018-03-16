Общественный совет поддержал начинания главы Анапы

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Анапчане против бездумной застройки, которую пытаются вести, игнорируя мнение жителей курорта! Актуальную тему, которая никого не оставляет равнодушным, подняли члены Общественного совета муниципального образования. Свою позицию на его заседании предельно четко обозначил глава города Юрий Поляков и получил всестороннюю поддержку анапчан.

Председатель Общественного совета Александр Смирнов, открывая заседание, высказался на тему строительства объектов, имеющих большой резонанс. В первую очередь, это касается участка на углу улиц Крымской и Красноармейской, где предприниматель, несмотря на протесты администрации и горожан, пытался возвести торговый объект. «Территория огорожена забором, нарушена клумба, перекрыто движение пешеходам. Это строительный беспредел!» – считает Александр Смирнов.

Заместитель главы Анжела Студеникина рассказала о предыстории дела. Предпринимателю этот земельный участок в центре города был предоставлен на основании решения суда в 2012 году. В 2016 году он снова по решению суда получил разрешение на строительство. Когда в конце 2017-го начались строительные работы, новый состав администрации отменил разрешение, но начались судебные тяжбы, которые продолжаются до сих пор.

«Нам всем хочется, чтобы Анапа была привлекательным курортом. Я считаю, что на этом месте должен быть сквер с фонтаном, лавочками, озеленением, – сказал глава города, – но в настоящее время мы вынуждены судиться, отстаивая позицию анапчан».

Также Юрий Поляков считает, что сегодня задача номер один: во что бы то ни стало сохранить все имеющиеся «пятна» под социальную застройку – школы и детские сады. Он рассказал собравшимся о том, что планируется строительство школы на 1550 мест в микрорайоне «Горгиппия», открытие нового детского сада на улице Лазурной уже в этом году. Современный садик появится на месте «Орленка» на улице Крымской. Ведется работа по передаче бывшего здания РГСУ муниципалитету, и здесь тоже будет социальный объект. «Мы не только сохраняем «пятна» застройки, но и находим новые, ставим их на кадастровый учет», – добавила заместитель главы Анжела Студеникина.

«Уважаемый Юрий Федорович, люди в вас видят настоящего хозяина города! – обратился к главе курорта председатель местного отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Сергей Суздалев. – Вы начали очень большую и очень тяжелую работу. Желаю вам, несмотря на все сложности, не опускать руки, не терять это чувство ритма, с которым вы отстаиваете интересы анапчан!»

Диалог продолжил председатель Совета Леонид Кочетов: «Действительно, проблем очень много: это и хаотичная застройка, и переуплотненность школ и детских садов. Но уже сейчас начата серьезная, очень трудоемкая работа по их решению. Мы уже добились того, что застройщики обязаны обеспечить одно парковочное место на каждую квартиру. Ведется строительство новых соцобъектов. Администрация противостоит резонансным случаям возведения торговых объектов, а надо, чтобы это было наше общее противостояние, всех жителей! Нужна общественная поддержка всех благих начинаний».

«Мы все вас поддерживаем, Юрий Федорович», – подтвердил председатель Общественного совета Александр Смирнов.

Завершая дискуссию, глава Анапы рассказал, какие благоустроительные работы сейчас проводятся в городе: специалисты занимаются декоративной подсветкой улицы Шевченко – на очереди Самбурова и Парковая. На Набережной идет монтаж нового ограждения – из надежного и современного полимерного материала. К 9 мая в Городе воинской славы планируется открыть сквер военной техники. На Пионерском проспекте в ближайшее время начнется возведение арочных конструкций. «У нас очень много задач на этот год, – подчеркнул Юрий Поляков. – Благодарю всех вас за поддержку и за вашу работу на благо Анапы».

Источник: пресс-служба администрации Анапы