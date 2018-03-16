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В Новороссийске общественники проверили качество предоставления госуслуг по линии миграции

Член Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Ирина Перевозова посетила отделение по вопросам миграции отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску. Ирина Андреевна оценила уровень информационной доступности и качество оказания государственных услуг, оказываемых подразделением и приняла участие в мастер-классе для посетителей по регистрации на Едином портале. Проверяющая обратила внимание на наличие информационных стендов с актуальными сведениями о предоставляемых государственных услугах, доступность помещения для лиц с ограниченными возможностями.

В ходе мероприятия полицейские раздали гражданам буклеты с информацией о порядке регистрации на портале www.gosuslugu.ru, рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронной форме.

По итогам проверки представителем Общественного совета дана положительная оценка работе сотрудников отделения по вопросам миграции с населением.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодасркому краю

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Категория: Новости / Общество

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