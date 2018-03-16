А кто вообще управляет городом Сочи? И управляет ли вообще?

/Общество/

ПриветСочи в ежедневном режиме обсуждается масса проблем. Большая часть из них — в компетенции главы города Анатолия Пахомова и руководителя городского собрания Виктора Филонова. Никто из них не обращает внимания на то, что волнует жителей города.

Власть бесчеловечна. Трагедия, случившаяся в Бестужевском, даже не тронула этих людей. Любой. Уважающий себя Руководители города могли бы и откликнутся уже в первый день, а не постфактум разгребать собственное равнодушие к всколыхнувшей весь город ситуации.

Подобное поведение власти свидетельствует лишь об одном — о полном неумении управлять городом, который, к большому сожалению, все ещё находится во власти таких вот бездушных людей.

Источник: http://www.privetsochi.ru/blog/76470.html