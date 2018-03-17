18 марта в Геленджике будут работать 42 избирательных участка

/Общество/

Обеспечивать избирательный процесс с 8.00 до 20.00 в день выборов Президента Российской Федерации будут 555 членов участковых избирательных комиссий.

На двух избирательных участках, в школе №8 и во Дворце культуры, искусства и досуга, будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, а на 28 избирательных участках будет вестись видеонаблюдение.

Для 353 геленджичан, достигших 18-летнего возраста, эти выборы станут первыми в их жизни. Также на избирательных участках в этот день ждут 222 именинника. По традиции для впервые голосующих и празднующих в день выборов свой День рождения подготовлены сувениры, которые будут напоминать о таком важном событии.

В случае если Вы не знаете, как найти свой избирательный участок, предлагаем воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок» по ссылке: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик