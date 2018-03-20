В Новороссийске поздравляют моряков-подводников

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19 марта заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков поздравил с днем моряка-подводника всех, кто связал свою жизнь с этой непростой службой. Не забыл и про ветеранов-подводников, рабочих и служащих судоремонтных предприятий, воинских частей и учреждений Военно-морского флота, ведь все эти люди причастны к важному делу – обеспечению безопасности нашей страны и защите ее государственных интересов.

Этот праздник был учреждён 22 года назад - 15 июня 1996 года Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал флота Феликс Громов подписал приказ №253, в соответствии с которым учреждался профессиональный праздник – День моряка-подводника.

Александр Николаевич выразил представителям этой профессии глубокую признательность за их ратный труд и преданность делу и поблагодарил за то, что они являются достойными продолжателями героических традиций Военно-морского флота.

Источник: Пресс-служба адинистрации МО Новороссийск