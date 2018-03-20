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«Номер чистоты» заработал в Геленджике

На него можно присылать сообщения  с фактами несанкционированных и стихийных свалок, переполненных мусорных контейнеров и тому подобное.

Присылать свои сообщения можно на номер 8-918-061-29-96 в мессенджере WhatsApp. Идея «номера чистоты» принадлежит предприятию благоустройства и хозяйственного обеспечения курорта. Для принятия звонков данный номер не предназначен.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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