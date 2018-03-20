Новороссийск будет без света?
Новороссийские службы сообщают об отключении электроэнергии по городу и сельским населенным пунктам в ближайшие дни для проведения плановых ремонтных работ.
|
Плановые на 21.03.2018 - 5
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: ул. Советов, Революции, Скобликова.
Причина: ТП-10 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Куникова.
Причина: ТП-426 РУ-04 кВ тех. обслуживание.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 12:00
|
Адрес: ст. Натухаевская, Парк живой природы, ул. Чкалова, курганная, Горького, пер. Родниковый.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Ра1-330.
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 12:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Натухаевская, Хлебопекарня, ул. Фрунзе, Хлеборобов, Чапаева, Дзержинского, Узлякова, Буденного, Малая, пер. Центральный.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн. освид. ТП Ра1-304.
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо, ул. Первомайская, Новороссийская, Мира.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП Сл20-903 (Т-1)
|
Плановые на 22.03.2018 - 4
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п. Мысхако. Центральная, Заветная, Встречная.
Причина: ТП-134 РУ- 10/0,4 кВ тек. ремонт (откл: ТП-284).
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 12:00
|
Адрес: ст. Раевская, ул. Сараны, Котова, Партизанская, Нижняя.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-240.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 12:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская, ул. Красноармейская, Героев, Красная, Комсомольская, Пушкина.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-201.
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с. Глебовка (частично).
Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД3-932 (Т-1).
|
Плановые на 23.03.2018 - 5
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: п. Цемдолина,
ул. Школьная, Гоголя.
Причина: ТП-353 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: п. Цемдолина,
ул. Ленина.
Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: х. Камчатка,
п. Северная Озереевка,
п. Глебовка, с. Васильевка
Причина: ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо
Техническое обслуживание
ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо.
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 12:00
|
Адрес: ст. Натухаевская,
ул. Красная, ул. Красного Октября.
Причина: сверка схемы, нумерация опор. ВЛ-6кВ Ра-1.
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 12:30
до 15:00
|
Адрес: ст. Раевская,
ул. Славы, Совхозная, Восточная, пер. Школьный.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-253.
Источник: служба 112