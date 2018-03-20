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Новороссийск будет без света?

Новороссийские службы сообщают об отключении электроэнергии по городу и сельским населенным пунктам в ближайшие дни для проведения плановых ремонтных работ.

Плановые на 21.03.2018 - 5

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: ул. Советов, Революции, Скобликова.

Причина: ТП-10 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.

2

НЭСК

с 13:00

до 17:00

Адрес: ул. Куникова.

Причина: ТП-426 РУ-04 кВ тех. обслуживание.

3

ЮЗЭС

с 08:30

до 12:00

Адрес: ст. Натухаевская, Парк живой природы, ул. Чкалова, курганная, Горького, пер. Родниковый.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Ра1-330.

4

ЮЗЭС

с 12:30

до 17:00

Адрес: ст. Натухаевская, Хлебопекарня, ул. Фрунзе, Хлеборобов, Чапаева, Дзержинского, Узлякова, Буденного, Малая, пер. Центральный.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн. освид. ТП Ра1-304.

5

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо, ул. Первомайская, Новороссийская, Мира.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП Сл20-903 (Т-1)

Плановые на 22.03.2018 - 4

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: п. Мысхако. Центральная, Заветная, Встречная.

Причина: ТП-134 РУ- 10/0,4 кВ тек. ремонт (откл: ТП-284).

2

ЮЗЭС

с 08:30

до 12:00

Адрес: ст. Раевская, ул. Сараны, Котова, Партизанская, Нижняя.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-240.

3

ЮЗЭС

с 12:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская, ул. Красноармейская, Героев, Красная, Комсомольская, Пушкина.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-201.

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с. Глебовка (частично).

Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД3-932 (Т-1).

Плановые на 23.03.2018 - 5

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: п. Цемдолина,

ул. Школьная, Гоголя.

Причина: ТП-353 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.

2

НЭСК

с 13:00

до 15:30

Адрес: п. Цемдолина,

ул. Ленина.

Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание.

3

ЮЗЭС

с 08:00

до 17:00

Адрес: х. Камчатка,

п. Северная Озереевка,

п. Глебовка, с. Васильевка

Причина: ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо

 

Техническое обслуживание

ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо.

4

ЮЗЭС

с 08:30

до 12:00

Адрес: ст. Натухаевская,

ул. Красная, ул. Красного Октября.

Причина: сверка схемы, нумерация опор. ВЛ-6кВ Ра-1.

5

ЮЗЭС

с 12:30

до 15:00

Адрес: ст. Раевская,

ул. Славы, Совхозная, Восточная, пер. Школьный.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-253.

Источник: служба 112

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Категория: Новости / Общество

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