Новороссийск будет без света?

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Новороссийские службы сообщают об отключении электроэнергии по городу и сельским населенным пунктам в ближайшие дни для проведения плановых ремонтных работ.

Плановые на 21.03.2018 - 5 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: ул. Советов, Революции, Скобликова. Причина: ТП-10 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание. 2 НЭСК с 13:00 до 17:00 Адрес: ул. Куникова. Причина: ТП-426 РУ-04 кВ тех. обслуживание. 3 ЮЗЭС с 08:30 до 12:00 Адрес: ст. Натухаевская, Парк живой природы, ул. Чкалова, курганная, Горького, пер. Родниковый. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Ра1-330. 4 ЮЗЭС с 12:30 до 17:00 Адрес: ст. Натухаевская, Хлебопекарня, ул. Фрунзе, Хлеборобов, Чапаева, Дзержинского, Узлякова, Буденного, Малая, пер. Центральный. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн. освид. ТП Ра1-304. 5 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с. Абрау-Дюрсо, ул. Первомайская, Новороссийская, Мира. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП Сл20-903 (Т-1) Плановые на 22.03.2018 - 4 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: п. Мысхако. Центральная, Заветная, Встречная. Причина: ТП-134 РУ- 10/0,4 кВ тек. ремонт (откл: ТП-284). 2 ЮЗЭС с 08:30 до 12:00 Адрес: ст. Раевская, ул. Сараны, Котова, Партизанская, Нижняя. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-240. 3 ЮЗЭС с 12:30 до 17:00 Адрес: ст. Раевская, ул. Красноармейская, Героев, Красная, Комсомольская, Пушкина. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-201. 4 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с. Глебовка (частично). Причина: чистка, покраска, смазка. РТП АД3-932 (Т-1). Плановые на 23.03.2018 - 5 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: п. Цемдолина, ул. Школьная, Гоголя. Причина: ТП-353 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание. 2 НЭСК с 13:00 до 15:30 Адрес: п. Цемдолина, ул. Ленина. Причина: ТП-357 РУ- 0,4 кВ тех. обслуживание. 3 ЮЗЭС с 08:00 до 17:00 Адрес: х. Камчатка, п. Северная Озереевка, п. Глебовка, с. Васильевка Причина: ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо Техническое обслуживание ВЛ-35 кВ Солнечная-Абрау-Дюрсо. 4 ЮЗЭС с 08:30 до 12:00 Адрес: ст. Натухаевская, ул. Красная, ул. Красного Октября. Причина: сверка схемы, нумерация опор. ВЛ-6кВ Ра-1. 5 ЮЗЭС с 12:30 до 15:00 Адрес: ст. Раевская, ул. Славы, Совхозная, Восточная, пер. Школьный. Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк5-253.

Источник: служба 112