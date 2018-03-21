Ирина Кедровская: Мы ступаем на ту поляну, где пока еще были только западные СМИ

/Общество/

Sputnik запустил образовательную программу для журналистов в странах СНГ.

Международное информационное агентство и радио Sputnik запустил образовательную программу для журналистов в странах СНГ. Программа SputnikPro – это первый случай, когда российское СМИ проводит системную работу по обучению практической журналистике для СМИ постсоветского пространства. Опыт Sputnik достиг таких размеров, что захотелось поделиться, рассказала в эфире радио Sputnik заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня», преподаватель в школе журналистики SputnikPro Ирина Кедровская.



«Sputnik – наша настоящая история успеха. Никто в мире не создавал столь успешную платформу за такие короткие сроки. Огромное количество языков, площадь покрытия почти по всему миру, мы вещаем в радиоэфире, в эфире в интернете. О нашем опыте должны узнавать. На постсоветском пространстве должна быть сильная конкурентная среда. Программа SputnikPro будет состоять из трех модулей. В каждом модуле есть и теория, и практика. Теория – курс лекций о мультимедийной журналистике. Практический курс – мастер-классы о том, как писать, чтобы тебя услышали, как создавать мультимедийные форматы, что может делать современный журналист, чтобы быть интересным. Три модуля разбиты по категориям. Первый модуль для наших коллег-журналистов. Второй для тех, кто общается с нами с другой стороны, для представителей пресс-служб, ведомств. Мы хотим прийти к взаимопониманию, говорить на одном профессиональном языке. Третий модуль будет адресован студентам. Все абсолютно бесплатно, мы открыты для всех. Учащиеся могут рассчитывать на работу в агентстве Sputnik. Мы хотели бы пополнить наши ряды профессиональными качественными кадрами. Мы ступаем на ту поляну, где пока еще были только западные СМИ», – рассказала Ирина Кедровская.

Источник: https://ria.ru/radio/