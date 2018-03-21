Проект «Парк 70-летия Победы» в Анапской победил в рейтинговом голосовании

/Общество/

Лидером рейтингового голосования среди общественных территорий стал проект «Парк 70-летия Победы» в станице Анапской. Об этом заместитель главы города-курорта Евгений Азизов объявил на пресс-конференции в администрации.

На встрече также присутствовали и отвечали на вопросы журналистов председатель территориальной счетной комиссии Александр Смирнов, член счетной комиссии Борис Макаровский, куратор проекта Елена Громовая, исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Армен Григорян.

Впервые жители Анапы приняли участие в столь масштабном коллективном обсуждении важной для всех темы. Население сплотилось и высокой явкой доказало свою заинтересованность в судьбе курорта, в его развитии и обновлении. Такими словами Евгений Азизов открыл пресс-конференцию. Он также поблагодарил всех анапчан, кто не остался в стороне: рассказывал друзьям и родственникам о проектах, о рейтинговом голосовании, работал на 55 счетных участках, пришел в день голосования семьями, улицами, дворами, чтобы выразить в опросных листах свое мнение. Особо он отметил работу журналистов СМИ и Интернет-изданий в плане информационной поддержки проекта, его сопровождения с момента подачи заявок и до финала голосования.

Председатель территориальной счетной комиссии Александр Смирнов подчеркнул, что по инициативе Президента Владимира Путина такой федеральный проект реализуется впервые в истории страны. Свыше 70 % жителей Анапы участвовали в рейтинговом голосовании.

«Всем миром мы сможем использовать уникальный шанс, выпавший Анапе – обновить облик, создать больше комфортных и уютных уголков в городе и на селе. Каждый житель может внести свой посильный вклад. И наши дети скажут нам за это спасибо!» – добавил Александр Смирнов.

Главный специалист отдела по взаимодействию с органами ТОС, член территориальной счетной комиссии Елена Громовая сообщила итоговые результаты. 102 116 жителей и гостей Анапы 18 марта выразили свое мнение по очередности реализации 14 проектов благоустройства территорий. В авангарде общественных предпочтений – зеленые зоны.

На первом месте – «Парк 70-летия Победы» в станице Анапской, на втором и третьем – природные пространства для семейного отдыха в черте города – «Строитель» в 12 мкр. и «Школьный» в 3Б мкр.

Еще 11 социально значимых территорий, участвовавших в народном ранжировании, в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Формирование современной городской среды» до 2022 года муниципалитет будет благоустраивать в следующей очередности:

– детская площадка «Маленькая страна», ул. Станичная, 80, мкр. «Алексеевский»;

– парк «Культуры», с. Витязево, ул. Лиманная, 8;

– сквер «Воинской славы», с. Супсех; ул. Советская, 38;

– сквер «Дружба», ст. Гостагаевская, пер. Широкий;

– «Веселый дворик», с. Джигинка, ул. Советская, 96 «а»;

– «Спортивная площадка Сукко», с. Сукко, ул. Советская;

– «Прогулочная дорожка», с. Юровка, ул. Садовая и ул. Рабочая;

– парк им. Василия Федоровича Полякова, п. Виноградный, ул. Гагарина 6А;

– прогулочная дорожка «Санта-Барбара», ст. Благовещенская, ул. Прибрежная;

– детская площадка «Цветочная поляна», х. Рассвет, ул. Набережная/ул. Центральная;

– «Парк отдыха», х. Заря, ул. Мира/ ул. Дружбы.

Итоговый протокол результатов рейтингового голосования будет передан в муниципальную общественную комиссию, затем – в управление ЖКХ. Исполняющий обязанности начальника УЖКХ Армен Григорян рассказал, что на основании эскизных проектов лидеров рейтинга будет подготовлена проектно- сметная документация. После госэкспертизы станет известна общая сумма финансирования, которую получит муниципалитет из федерального и краевого бюджетов. Ориентировочная цифра – 70 миллионов рублей. Две трети пойдут на работы по благоустройству дворовых территорий, одна треть – на реализацию общественных проектов.

Анапчан призывают шире использовать возможность участия в процессе жизнедеятельности города-курорта. Как отметил Евгений Азизов, советы общественности в сельских округах сейчас определяют многие текущие моменты: где и что отремонтировать, какие дороги отсыпать, заасфальтировать и много другое. Неравнодушие населения, активность и конструктивизм – это новый формат социального развития и местного самоуправления.

Источник: пресс-служба администрации Анапа