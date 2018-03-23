62% кубанцев теряют интерес к вакансии, если работодатель молчит в течение недели

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Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работников Краснодарского края, чтобы выяснить, как долго они готовы ждать ответа от рекрутера после отклика на вакансию на сайте hh.ru и пишут ли при этом сопроводительные письма.

Крайне негативно относятся к работодателям, оставляющим потенциальных кандидатов без ответа 20% жителей Кубани, причем, 62% теряют интерес к вакансии, на которую не получили обратной связи, в течение недели, а еще 35% – в первые три дня после отправки резюме.

Если же после отклика прошло больше времени, чем соискатель был готов ожидать вначале, при запоздалом звонке рекрутера 1% респондентов откажется от дальнейшего сотрудничества, посчитав затянувшуюся паузу оскорбительной. В то же время, 69% опрошенных без колебаний согласятся на встречу, а еще 10% сделают это, если услышат извинения. Жители края отмечают, что молчание работодателя в течение нескольких дней после отправки ему резюме – это не повод отказываться от интересного предложения о работе. Тем не менее, по мнению половины всех участников исследования оптимальный срок ответа от компании не должен превышать 3 дней.

На вопрос «Как часто вы прилагаете к отклику на вакансию сопроводительное письмо?» 28% респондентов ответили, что не пишут таких писем совсем. Ровно столько же соискателей делают это только в том в случае, если вакансия сильно заинтересовала. Интересно, что 2% опрошенных отправляют стандартный шаблон сопроводительного письма на все подходящие предложения, в то время как 24% пишут краткие письма, а еще 6% - развернутые.

– Идеальное сопроводительное письмо читается за 10 секунд. Оно структурировано, небольшое по объему, соответствует стилю компании и не содержит ошибок, – отмечает Алёна Манохина, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ЮФО. – Самое главное — сопроводительное письмо должно фокусироваться на интересах работодателя. Покажите, что вы понимаете, в чем нуждается компания и знаете, чем можете быть ей полезны. А вот шаблонные письма – основная ошибка, моментально убивающая интерес рекрутера.

Кстати, как оказалось, чаще остальных сопроводительные письма пишут представители таких профессиональных областей, как «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» и «Маркетинг/Реклама/PR», а реже всех – молодые специалисты, только начинающие карьеру.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 3 по 18 февраля 2018 года среди 7656 российских работников.