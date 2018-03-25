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В Анапе на продовольственной ярмарке «Инфотур» заключили свыше 500 договоров

55 сельхозтоваропроизводителей Кубани нашли новые рынки сбыта на деловой встрече с представителями санаторно-курортной отрасли, торговли, общественного питания и учреждений бюджетной сферы.

Это стало возможным благодаря состоявшейся в Анапе продовольственной выставке-ярмарке «Инфотур».

В управлении сельского хозяйства администрации курорта подвели итоги мероприятия: в ходе «Инфотура» подписано 47 прямых договоров и 477 договоров о намерениях сотрудничества, установлено 2547 деловых контактов.

Выставку посетили 90 представителей санаторно-курортной отрасли, 53 – бюджетной сферы, 112 – торговли и общественного питания города-курорта Анапа, а также 183 представителя отрасли торговли из Темрюкского, Славянского, Красноармейского и Крымского районов.

Источник: пресс-служба администрации Анапы

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Категория: Новости / Общество

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