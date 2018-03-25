В Славянске-на-Кубани прошел обучающий семинар для волонтеров проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

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На днях в Славянске-на-Кубани на базе МБУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Белая ладья» прошел семинар для волонтеров проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». Организатором мероприятия выступило Краснодарское краевое общественное движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ».

На семинар прибыли более 100 активистов из 10 муниципальных образований Краснодарского края (Абинский, Крымский, Красноармейский, Калининский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский районы, г. Анапа, г. Геленджик, г. Новороссийск).

В мероприятии приняли участие представители волонтерских и ветеранских организаций, курсанты военно-патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны, представители военно-патриотических и поисковых объединений, студенчества, органов власти и молодежной политики.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель краснодарской краевой организации гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк - Краснодарский край» Борис Левитский, председатель Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Александр Шепелев и заместитель главы Славянского района Виталий Титаренко.

Для волонтеров и добровольцев проекта в процессе семинара была организована обучающая программа, включающая в себя выступления организаторов проекта, тренинги, мастер-классы экспертов по нескольким патриотическим проектным направлениям.

Представители районных делегаций в ходе семинара ознакомились с основными принципами деятельности муниципальных штабов Движения, приобрели навыки социального проектирования и выработали план дальнейшей работы на местах.

В рамках реализации программы более 700 добровольцев Движения пройдут обучение и повысят свои навыки в сфере организации патриотических мероприятий. Всего в мероприятиях проекта запланировано участие более 20 000 человек.

Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.