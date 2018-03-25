/Общество/

Прислушаться к мнению жителей, требует Игорь Дяченко: «Это нонсенс! Когда клумбы без земли, а песочница без песка. Прислушивайтесь к тому, что говорят новороссийцы».

В Новороссийске продолжается благоустройство дворов по приоритетному проекту формирование комфортной городской среды. На практике реализация этой программы показала свои плюсы и минусы. Прислушаться к мнению жителей, требует Игорь Дяченко, сегодня в администрации прошло совещание по реализации программы: «Это нонсенс! Когда клумбы без земли, а песочница без песка. Прислушивайтесь к тому, что говорят новороссийцы». По поручению главы, жалобы новороссийцев будут теперь разбираться на месте проведенного благоустройства. Первый адрес: Карамзина, 49. Жители домов, по улице Карамзина, чьи дворы попали в программу благоустройства прошлого года, просят вмешаться главу. Горожане недовольны тем, что подрядчики сильно отклонились от утвержденного и согласованного дизайн-проекта. По поручению главы города по адресу: Карамзина, 49/14 прошло выездное совещание по вопросу благоустройства дворовой территории. Руководил встречей заместитель главы города Дмитрий Агапов. – Главная задача поставленная главой города, начал совещание Дмитрий Агапов, - выяснить на месте качество проведенных работ, произведенных в рамках комплексной программы по благоустройству дворовых территорий «Формирование современной городской среды». На совещании также присутствовали руководитель МКУ «Управление ЖКХ города» Иван Букатнев, специалисты соответствующих структурных подразделений администрации города, представители подрядчика. Жители прилегающих к дворовой площадке домов высказали представителям администрации свои претензии к качеству работы подрядных организаций и к установленным на площадке объектам благоустройства. В первую очередь, людей волновали дефекты дорожного покрытия и детских игровых снарядов, расположение площадки для мусорных контейнеров. Стоит отметить, что есть замечания по данному объекту которые абсолютно справедливые, рассказал Дмитрий Агапов, - с ними мы будем обязательно работать. Например, что касается расположения мусорных контейнеров – это технически неверное решение, которое подрядчик должен исправить. Площадка должна соответствовать всем нормам и правилам САНПИНа. Однако нужно отметить, что есть, и претензии, выходящие за рамки наших возможностей: кому-то цвет покрытия резинового не нравится, кому-то цвет качелей или тренажеров, кому-то бельевые веревки мешают, а кому-то газон надо расширить. В решении некоторых запросов жителей проектировщики идут даже на какие-то эксперименты, в рамках строительных норм и нормативов. Это и показали показали изучения общественного мнения, в разных дворах намечаются свои предпочтения: где-то возникла потребность в более просторной площадке для самых маленьких детишек, где-то оказались востребованы малые архитектурные формы, где-то тренажеры для занятий физической культурой, где-то больше склонны высаживать газоны и выращивать цветы.

- Мы сформировали претензии по качеству выполненных работ, продолжает руководитель МКУ «Управление ЖКХ города» Иван Букатнев, направили их подрядной организации, они свои обязательства будут выполнять. В первую очередь, это касается асфальтового покрытия. Но сейчас, по такой погоде, перекладывать асфальт – нецелесообразно. Установится погода – подрядчик переделает асфальтовое покрытие. В лужи бросать асфальт мы не позволим, – заверил жителей прилегающих домов Иван Букатнев.

– Программа «Формирование современной городской среды» состоит из двух частей: на 2017 год и на 2018-2022 годы, продолжил уже Дмитрий Агапов. Опыт прошлого года показал, не была прописана процедура принятия готовых объектов именно жителями. А с 2018 года жители уже будут принимать участие в софинансировании программы благоустройства: либо деньгами в размере 1% от стоимости, либо трудовым участием. Чтобы не повторять ошибки 2017 года, обязательно организуем рабочую группу с участием жителей прилегающих домов. Мы будем стараться максимально учитывать пожелания жителей и в дальнейшей работе над программой по формированию современной городской среды на период 2018-2022 годы, чтобы наши дворы, придомовые территории наполнялись и дальше комфортом и благоустроенностью.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска