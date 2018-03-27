Учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие в выставке - ярмарке "Инфотур" в городе-курорте Анапа

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Первая в этом году выставка-ярмарка «Инфотур» прошла в Городском театре города Анапы.

Накануне туристического сезона она объединила 56 производителей со всех уголков Краснодарского края, включая производственный комплекс учреждений пенитенциарной системы региона. Основная цель таких выставок-презентаций - продвижение продукции, производимой на Кубани, на потребительский рынок и в санаторно-курортный комплекс.

Учреждения УИС Краснодарского края в своей выставочной экспозиции представили более 200 наименований выпускаемой продукции: офисную и садовую мебель, товары для кухни и интерьера, отдыха дома и на природе, швейные изделия и обувь, противопожарное оборудование, сувениры, строительные материалы, а также продукты питания.

После участия в анапском инфотуре учреждениям УФСИН России по Краснодарскому краю поступило несколько перспективных предложений по заключению контрактов на производство несъемной опалубки, используемой при строительстве монолитного жилья, пошиву спецодежды для работников медучреждений и санаториев, изготовление ящичной тары под садоводческую продукцию.

Участие в инфотурах, организуемых департаментом промышленной политики Краснодарского края и региональным министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поможет учреждениям УИС расширить деловые контакты и наладить сотрудничество с предприятиями сегмента HoReCa ( общественного питания и гостиничного хозяйства).

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю