В Новороссийске прошел траурный митинг в память о погибших в Кемерово

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27 марта в час дня в парке Фрунзе, у памятника "Скорбящим ангелам", состоялся траурный митинг по погибшим в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" города Кемерово.

Гражданскую панихиду открыл православный священник отец Максим. "Даже природа плачет по невинно погибшим детям слезами дождя", - обратился он к многочисленным собравшимся школьникам и взрослым жителям Новороссийска.

"Новороссийцы умеют чувствовать чужую боль, сострадать!- сказал глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. Равнодушных тут не было. Слезы на глазах, цветы и свечи в руках. Много детских игрушек легли к подножью памятника погибшим защитникам Отечества в городском парке.

Как жить? Как быть? Что сделать, чтобы не повторилось!?!

Президент страны Владимир Путин подписал указ о национальном трауре по погибшим. 28 марта все увеселительные заведения отменяют мероприятия. В театрах отменены спектакли, телевидение меняет сетку вещания.