К административной ответственности привлечен руководитель бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Утриш»

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Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях, в ходе которой установлено, что должностными лицами ФГБУ «Государственный природных заповедник «Утриш» не проводится работа по взысканию с виновного лица ущерба, причиненного заповеднику лесным пожаром.

Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором представления, требования которого учреждением исполнены не в полном объеме, о времени и месте рассмотрении акта прокурорского реагирования прокурор надлежащим образом не уведомлялся.

По данному факту в отношении исполняющего обязанности директора учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).

По результатам рассмотрения Анапским городским судом руководитель природоохранного учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время с целью устранения выявленных нарушений учреждением в судебном порядке принимаются меры гражданско-правового характера, направленные на возмещение вреда.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура