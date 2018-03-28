Митрополит Екатеринодарский и Кубанский совершил заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в Кемерово

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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в г. Кемерово 25 марта. Молитвы об упокоении погибших в этот день вознесли во всех храмах Екатеринодарской епархии.

— Души усопших да упокоит Всемилостивый Господь в Селениях праведных, да укрепит их родных и близких в горе. Будем молиться также о выздоровлении людей, пострадавших и выживших в этом пожаре, — сказал владыка митрополит.

Источник: Кубанская Митрополия