/Общество/

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский совершил заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в Кемерово

 Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в г. Кемерово 25 марта. Молитвы об упокоении погибших в этот день вознесли во всех храмах Екатеринодарской епархии.

— Души усопших да упокоит Всемилостивый Господь в Селениях праведных, да укрепит их родных и близких в горе. Будем молиться также о выздоровлении людей, пострадавших и выживших в этом пожаре, — сказал владыка митрополит.

Источник: Кубанская Митрополия

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Новороссийской таможни за получение взятки

Круглый стол духовенства и казачества

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский совершил заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в Кемерово

Группы спецназа ночью десантировались в труднодоступные районы Адыгеи

Госавтоинспекторы Новороссийска приняли в школу дорожных знаков дошколят