Круглый стол духовенства и казачества

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По благословению Епископа Новороссийского и Геленджикского в г. Новороссийске в Казачьем кадетском корпусе

был проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие церкви и казачества – будущее казачества», в котором приняли участие: благочинные, помощники благочинных по взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии, духовник ККВ протоиерей Иоанн Гармаш, помощник атамана ККВ Долуды Н.А. Чепенога В.В., атаман ЧКО Савотин С. Ю. и атаманы или их заместили районных казачьих обществ, которые находятся на территории Новороссийской епархии, всего 25 человек. Сообщает официальный сайт новороссийского благочинии.

На правах организатора, мероприятие открыл председатель отдела по взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии протоиерей Василий Симора. Отец Василий в своем докладе обозначил самые важные моменты взаимодействия казачества с церковью, а также обратился к атаманам районных казачьих обществ, благочинным и их помощникам активно работать над тем, чтобы взаимодействие казачества и церкви только укреплялись и казачество как можно чаще принимало участие в богослужениях и мероприятиях церкви. В заключении, батюшка отметил, что для более тесного и продуктивного взаимодействия церкви и казачества надо работать над этим совместно, духовенству и казачеству.

Также приняли участие в дискуссии: прот. Иоанн Гармаш, благочинный Новороссийского округа прот. Максим Карпов, благочинный Крымского округа прот. Сергий Карпец, помощник атамана ККВ Чепенога В.В, атаман ЧКО Савотин С.Ю., атаман ТРКО Бутенко Ю. Н., атаман СРКО Заволока А.Г., начальник штаба КРГО Позовин В.В. и другие.

Источник: Официальный сайт Новороссийского благочиния Новороссийской епархии