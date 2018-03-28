Кемерово, мы с тобой!

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Геленджичане собрались на акцию памяти на Центральной площади города, чтобы выразить соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В память о погибших в небо взметнулись 64 белых шара, а к памятному месту в районе цветочного календаря дети и взрослые несли цветы и игрушки. Многие не могли сдерживать эмоции, зажигали свечи. Вместе с людьми плакало и небо…

Организовать памятное место предложил глава Геленджика Виктор Хрестин. Об этом он написал утром на своей странице в Facebook.

- Это большая трагедия не только для жителей Кемеровской области, но и для всей России. Геленджичане соболезнуют родителям, которые потеряли своих детей, родственникам всех погибших в торговом центре, - сказал Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик