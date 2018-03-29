Кафедральный собор в честь святого апостола Андрея Первозванного будут венчать 5 золотых куполов

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Собор строят в районе микрорайона Северный города Геленджика.

На днях на место строительства собора привезли каркасы будущих куполов. Уже через пару месяцев их облицуют золотыми «шашками», которые мастера вырезают из специальных листов нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием. Как говорят специалисты, пластины «под золото» долго не тускнеют и не окисляются.

Диаметр центрального купола будет составлять более 10 метров, четырех боковых – по 6,6 метра.

Накануне со строителями встретился глава Геленджика Виктор Хрестин. Вместе с Епископом Новороссийским и Геленджикским Феогностом он убедился, что работы ведутся с некоторым опережением графика.

- Сегодня выполняется кладка кирпича под установку куполов, подводятся инженерные сети. Мы планируем, что уже в июне строители начнут зачистку облицовочного кирпича, после чего начнется покраска собора в белый цвет. Параллельно будут вестись работы по благоустройству прилегающей к собору территории. Уверен, это будет одно из знаковых мест Геленджика, куда с удовольствием будут приходить семьями жители и гости города, - позже прокомментировал Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик