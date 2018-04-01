В Геленджике пройдет очередной форум «Школа политического лидерства»

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Об этом молодогвардейцы курорта рассказали Виктору Хрестину на прошедшей встрече.

Перед тем как пообщаться с главой города, молодежь побывала на экскурсии в городской администрации. Ребята прошлись по различным управлениям и отделам мэрии, заглянули в городской архив и задали интересующие вопросы председателю Думы Виктору Рутковскому.

На встрече с главой молодогвардейцы рассказали о проделанной с начала года работе, а также поделились планами на будущее. Так, ребята с нетерпением ждут старта форума «Школа политического лидерства». В этом году изменится место проведения мероприятия, а главной его темой станет работа в Интернет-пространстве. Но для того чтобы принять участие в форуме, молодогвардейцам предстоит еще до его начала выполнить обязательное задание – записать о себе презентационный ролик.

В завершение встречи Виктор Хрестин поблагодарил ребят за активную жизненную позицию и пожелал успешного проведения предстоящих мероприятий.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик