Работодатели Кубани ищут сотрудников с чувством юмора

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В преддверии всемирного Дня смеха аналитики компании HeadHunter решили выяснить, ценят ли работодатели в сотрудниках такое качество, как чувство юмора.

Как оказалось, наиболее часто заявляют о нем в требованиях к вакансиям для специалистов в области «Продажи» (48%), на втором месте «Маркетинг/Реклама/PR» (20%), а третье место в тройке лидеров разделили «Строительство/Недвижимость» и «ИТ/Интернет/Телеком» с показателями в 13%.

Приготовить анекдот к собеседованию предлагают потенциальному кандидату на должность директора студии татуажа. Компании требуется не просто административный работник, а человек с добрым сердцем и стальной волей: «…мать драконов, как в сериале, чтобы орды дикарей за собой вела. И в случае чего могла показать плохим людям, что с ней шутки плохи»…

Чувство юмора готовы оценить в соискателе, претендующем на должность продавца-консультанта сети галерей с чайно-кофейно-десертным ассортиментом. В команду примут настоящего гурмана с огромным желанием строить карьеру и приобретать новые навыки и опыт. Работодатель гарантирует приобретение новых друзей и скидки на продукцию компании.

Это же качество пригодится в работе менеджера по продажам в шоу-бизнес. Также специалисту понадобятся чувство такта, желание окультуривать нацию, компьютер и устойчивое интернет-соединение. Кстати, вакансия доступна для людей с инвалидностью.

Крутая работа и прокачка знаний об активном отдыхе ждет потенциального кандидата на должность менеджера по продажам крупной сети магазинов спортивной продукции. Помимо чувства юмора, в соискателе оценят здоровый оптимизм, владение навыками активных продаж и знание горнолыжной и велосипедной тематик.

Супер-возможность стать руководителем отдела продаж предлагают настоящему профессионалу, который умеет строить работу в«ситуации значительной неопределенности» и, при этом, «очень хочет чего-то добиться». Помимо этого, будущий сотрудник не должен быть обременен «короной на голове» и обязан уметь отвечать за свои слова.

Источник: Пресс-служба