Жители станицы Анапской побывали на приеме главы Анапы

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Юрий Поляков провел прием граждан по личным вопросам.

Глава города-курорта выслушал обращения жителей и дал ряд поручений, большая часть из них адресована управлению жилищно-коммунального хозяйства.

Клавдия Давыдова живет в станице Анапской на улице Грушевой. Рассказала, что обращалась в сельскую администрацию с просьбой отремонтировать участок дороги возле ее дома. В асфальтировании отказывают, ссылаясь на запланированную укладку водопровода. Как утверждает Клавдия Михайловна, планы эти – долгосрочные, а ямы зияют уже сейчас.

Юрий Поляков поручил главе сельского округа и управлению ЖКХ отсыпать дорогу на Грушевой, добавив, что выполнение проконтролирует.

О том, что обещанного коммунальщиками ремонта приходится ждать из года в год, пожаловалась другая жительница Анапской – Анна Корбут. По ее словам, вопрос с ремонтом тротуара на улице Московской тянется с 2016 года, в каждом новом ответе – новая дата. Такое отношение к людям и своей работе возмущает главу Анапы: если указали сроки выполнения – делайте, нет возможности – не обещайте. Ремонт тротуара на Московской отныне тоже на контроле Полякова.

Многодетная мама Ирина Иванова обратилась с проблемой: несколько лет назад семья получила участок под ИЖС, но после утверждения генплана не может начать стройку – необходимо получить заключение археологов. При этом на территорию историко-культурного наследия «Уташ 17» попала лишь малая часть участка. Присутствующему на приеме начальнику управления архитектуры и градостроительства Светлане Добродомовой Юрий Поляков сказал, что ждет от нее не констатации факта невозможности выдать разрешения на строительство, а действенный вариант, как помощь многодетной маме.

Источник: пресс-служба администрации Анапы