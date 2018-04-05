В пасхальных службах на Кубани примут участие более 400 тысяч человек

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В связи с проведением большого количества праздничных мероприятий полиция края перейдет на усиленный режим работы с 7 по 9 апреля.

В эти дни на территории региона планируется провести мероприятия более чем в 500 храмах Кубани. Безопасность жителей будут обеспечивать более 5-ти тысяч полицейских, а также порядка 2-х тысяч представителей правоохранительных общественных объединений и около 1 тысячи казаков.

Места массового пребывания людей обследуют кинологи со служебными собаками. Будут приняты дополнительные меры по охране зданий и особо важных объектов.

Напомним, главный краевой праздник, посвященный Пасхе, пройдет в Краснодаре 8 апреля на Пушкинской площади при поддержке регионального министерства культуры.

В рамках праздника «Светлое Христово Воскресение» можно будет посетить выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества. Запланированы мастер-классы, для детей подготовлены анимационные площадки, игры и конкурсы.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края