В Анапе на заседании Совета по делам инвалидов обсудили ряд актуальных вопросов

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Содействие в трудоустройстве людей, имеющих инвалидность, создание для них особых условий обслуживания в разных сферах деятельности, адаптация пассажирских перевозок к потребностям маломобильной категории граждан — эти и другие вопросы обсуждали участники очередного заседания Совета по делам инвалидов.

Оно прошло под председательством исполняющей обязанности заместителя главы Анапы Екатерины Боровской.

Руководитель анапского Центра занятости населения Аэлита Бахалова рассказала, что из 1807 вакантных рабочих мест 237 – квотируемые для трудоустройства инвалидов. Квоты установлены для 258 предприятий города-курорта, и существует требование: если в течение трех месяцев вакансия остается невостребованной, работодатель должен ее заменить.

Возник вопрос, где можно увидеть списки вакансий. Они размещаются на интерактивном портале службы труда и занятости населения – www.kubzan.ru. Однако просьба общественников: перечень предложений работодателей публиковать в печатных СМИ, а также разбить вакансии по группам инвалидности. По мнению Андрея Ермолова, руководителя Анапской местной организации Всероссийского общества слепых, для соискателей это значительно упростит поиск подходящего рабочего места.

Аэлита Бахалова добавила, что Центр занятости оказывает выездные консультации — такая адресная работа прошла для 2,5 тысячи людей, имеющих инвалидность. Пока число трудоустроившихся из этой категории анапчан невелика, во многом это объясняется нежеланием людей терять социальные выплаты.

Вопрос, не теряющий актуальность, — благоустройство Анапы с учетом требований доступной среды. Отрадно отметить, что в этой сфере идут положительные изменения. Марина Буковец, руководитель регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег» поблагодарила муниципальное предприятие «Ремстрой» за постепенно меняющийся облик города — на тротуарах оборудуют съезды, делают доступнее пешеходные переходы. Доступными хочется видеть остановочные комплексы и пассажирский транспорт.

Представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Михаил Плющ отчитался: в курируемых подразделением программах изыскиваются средства на благоустройство остановок с учетом повышенных требований маломобильной категории граждан. В документацию вносятся необходимые изменения. Екатерина Боровская поручила внести ясность по этому вопросу уже на следующем заседании совета: обозначить сумму финансирования и объекты, которые попадут в программные мероприятия.

Главный специалист отдела по транспорту и связи Михаил Белоусов рассказал, что 21 марта объявлен конкурс среди перевозчиков на право осуществлять пассажирские перевозки по 14 городским маршрутам. В конкурсной документации прописаны требования: низкопольные автобусы, звуковые и визуальные табло, наличие накопительных площадок. В дальнейшем такие критерии отбора применят ко всем маршрутам общественного транспорта.

Недоступность почтовых отделений и качество обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья – еще одна острая тема. Заместитель руководителя Анапского почтамта Наталья Вайтекунас отчиталась: завершается ремонт на почтовом отделении по адресу Краснодарская, 21 — обустроены входная площадка, пандус, заменены двери, появились тактильные элементы и электрический звонок. Осталось смонтировать поручни и оборудовать отдельное окно для обслуживания инвалидов. Следующее отделение связи, где пройдет ремонт, на улице Гребенской, 3. Конечно, этого недостаточно, но объем работ зависит от финансирования федерального ведомства. Что касается проблем с обслуживанием, то руководство Анапского почтамта пообещало провести обучение с сотрудниками отделений связи.

Востребованная инвалидами услуга — дистанционное обслуживание. Почта продолжает оказывать помощь в отправлении и получении посылок тем, кто не может самостоятельно прийти в отделение. Телефон для справок и заявок: 8 (86133) 5-02-70.

Дискуссия в некоторых моментах получилась очень острой. Как отметила исполняющая обязанности заместителя главы Анапы Екатерина Боровская, пусть будут трения и споры, но, несмотря на объективные трудности, результаты совместной работы всех служб есть.

Источник: пресс-служба администрации Анапы