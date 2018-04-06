/Общество/

Администрация Новоминского сельского поселения Каневского района ликвидировала свалку

Проведен комплекс мероприятий по ликвидации мест складирования твердых бытовых отходов, восстановления и улучшения почв на площади 1,4 га на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

При проведении внеплановой проверки в отношении Администрации муниципального образования Новоминского сельского поселения Каневского района по контролю за выданным предписанием об устранении нарушения требований земельного законодательства РФ инспекторами земельного надзора Тимашевского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что предписание от выполнено в полном объеме.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Общество

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