На Кубани МЧС проводит семейный конкурс «Парад колясок»

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Парад колясок – это красочный фестиваль наряженных детских колясок, который не одно десятилетие проводится во всем мире. По условиям конкурса, родители и их чада принимают участие в шествии, на котором представляют свои дизайнерские решения в оформлении колясок и других детских транспортных средств (самокатов, велосипедов, машин и.т.д).

По итогам, определяются победители, представившие самый креативно украшенный детский экипаж.

Парад пройдет 30 апреля на Театральной площади г.Краснодара в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня пожарной охраны.

Участникам конкурса предстоит оформить детскую коляску в соответствии с пожарной тематикой, используя любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасности для окружающих.

В конкурсе могут принять участие все жители и гости Кубани. Победители, которых определят члены жюри, получат ценные подарки. Учитываться будут следующие факторы: оригинальность замысла, соответствие заявленной тематике, качество оформления, тематический наряд пассажира детского транспортного средства.

Заявку на участие в параде необходимо прислать до 26 апреля на электронную почту mchs-press23@yandex.ru с пометкой «Парад колясок». В ней нужно указать контактные данные участников и приложить фото оформленного детского транспортного средства.

Источник: Главное управление МЧС по Краснодасркому краю