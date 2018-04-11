В Геленджике началось комплектование групп в детских садах

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Написать заявления о предоставлении места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год родители или законные представители будущих дошколят могут с 1 апреля по 31 мая.

Заявления принимаются в муниципальном казенном Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (ежедневно, кроме воскресенья) по адресу: г. Геленджик, ул.Горького, д. 11, и в управлении образования администрации муниципалитета (кабинет №1, четверг с 15.00 до 18.00, тел. 8 (86141) 5-20-94, 5-13-08) по адресу: г. Геленджик, ул. Молодежная, д. 1а.

Родителям или законным представителям необходимо представить следующие документы: копии свидетельства о рождении ребенка, документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей), документа, подтверждающего льготу (при наличии) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для дошкольных учреждений компенсирующей направленности).

Комплектование групп в детских садах будет производиться с 1 июня на основании поданных заявлений, с учетом очередности ребенка в электронной базе нуждающихся в дошкольном учреждении, независимо от даты подачи заявления.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик