Депутат Госдумы считает, что граждане не обращаются в полицию, потому что боятся туда пойти, «насмотревшись сериалов

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Депутат фракции ЛДПР Василий Власов предложил проверять фильмы и сериалы на наличие сцен разжигания ненависти

С соответствующим предложением он выступил на пленарном заседании Государственной Думы. Он сообщил, что в Роскомнадзор направлено письмо с предложением о создании инициативной группы, которая займется оценкой сериалов и телепередач

Василий Власов считает, что необходимо создать инициативную группу, которая будет заниматься оценкой фильмов, сериалов и телепередач на предмет наличия в них сцен, пропагандирующих насилие, а также ненависть и вражду.

Василий Власов заявил, что при общении с избирателями он часто сталкивается с тем, что граждане не обращаются в полицию, потому что боятся туда пойти, «насмотревшись сериалов».

«Мы сегодня направили письмо в Роскомнадзор, чтобы была создана инициативная группа, которая… будет отсматривать телесериалы, телепередачи, в которых встречаются вещи, которые пропагандируют насилие», — сообщил депутат.

Василий Власов считает, что наряду с вопросом регулирования содержания социальных сетей нужно проверять телевидение на предмет наличия провокационного контента.

Источник: Госдума РФ