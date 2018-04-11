В Геленджике для «рыбы-капельки» собирают устаревшие CD и DVD диски

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Необычный шестиметровый арт-объект, созданный в 2012 году в рамках международного культурно-экологического фестиваля, установлен у входа в арт-галерею «Белая лошадь».

Каркас рыбы был сделан из проволоки, а чешуя – из ненужной одежды. За свою шестилетнюю историю «рыба-капелька» несколько раз подвергалась реставрации. На этот раз создатели «Белой лошади» решили полностью изменить ее облик и заменить одежду дисками.

- Прогресс в IT-технологиях постепенно делает ненужными CD и DVD диски. Зато эти диски в качестве материала для рыбной чешуи – удачная находка. Привозите, присылайте, приносите их в галерею! И тогда наша рыба засияет всеми цветами радуги, - говорит директор «Белой лошади» Нина Никифирова.

Поучаствовать в акции по обновлению арт-объекта, а также записать на дисках свои послания и пожелания могут все желающие. Принимаются CD и DVD диски в галерее. Она расположена по адресу: г. Геленджик, микрорайон Голубая Бухта, ул. Взлётная, 44.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик