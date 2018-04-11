Юристы обменялись опытом

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В рамках реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между муниципальными образованиями город Новороссийск и город-курорт Геленджик в администрации муниципалитета прошел круглый стол.

В совещании приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений администраций Геленджика и Новороссийска, отвечающих за вопросы правового сопровождения деятельности органов местного самоуправления, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, а также вопросы муниципального земельного контроля.

Участники встречи обсудили вопросы изменения законодательства, организации документооборота, правоприменительной практики, административной практики, а также вопросы местного значения.

С рассмотренными на совещании вопросами правоприменения сотрудники органов местного самоуправления сталкиваются в своей повседневной работе, и опыт коллег из соседнего муниципалитета положительно сказывается на данной работе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик