В Геленджике создадут новые «точки привлечения» туристов

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В администрации курорта прошло совещание с участием главы города Виктора Хрестина, президента Федерации водного поло России Алексея Власенко, инвесторов и проектировщиков, на котором обсуждались вопросы строительства новых спортивных объектов и концертного зала.

В ближайшие годы в микрорайоне Северный города-курорта Геленджик будет создан спортивный кластер. Рядом с существующим футбольным стадионом будут построены бассейн для занятий прыжками в воду, синхронным плаванием и водным поло, а также ледовый каток и школа со спортивным уклоном.

Что касается концертного зала, то, по словам инвесторов, он позволит проводить разные по формату и направленности мероприятия. Это и красочные детские шоу, и концерты российских артистов, и различные выставки, и спортивные мероприятия.

Появление в городе указанных объектов, проведение масштабных соревнований и культурно-массовых мероприятий, широкая информационная кампания позволят привлекать гостей в Геленджик круглый год.

Это подчеркнул и менеджер проекта Николай Доронин. Он отметил, что Геленджик обладает уникальным потенциалом, которого нет ни в одном курортном городе Черноморского побережья. Строительство новых точек привлечения туристов станет мощным импульсом в развитии курорта.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик