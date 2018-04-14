Россияне голосуют за новый законопроект о «Защите прав дольщиков»

/Общество/

В России появился законопроект, который позволяет сохранить долевое строительство и параллельно минимизировать вероятность появления «обманутых дольщиков».

Автором законопроекта стал президент общественного движения «За Урал», экс-депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Коньков.

Он же, кстати, является автором первого в России закона о защите «Прав обманутых дольщиков» (№50-ОЗ Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»). Благодаря этому закону на Среднем Урале были введены в эксплуатацию около 40 объектов, а свои имущественные права удовлетворили более 2500 граждан. Позже точно такие же законы были приняты во множестве субъектов Российской Федерации.

Новая законодательная инициатива Владимира Конькова заключается в том, что появление «обманутого дольщика» исключается еще на начальной стадии финансового коллапса, когда есть возможность не допустить катастрофы.

Источник: руководитель пресс-службы