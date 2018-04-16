В Новороссийском парке есть зооуголок

/Общество/

Воскресенье. Солнце. Тепло. Немного ветер, а так все чудесно. Пора в парк. Например, парк Фрунзе.

Там ждет вас много приятных приятностей.

Музыкальный паровозик из мультиков пригласит прокатиться по аллеи. Можно попробовать в сдобном рае "Кубанских пирожков".

Различные тиры и атракционы. Спортивные игры, призывающие к здоровому образу жизни.

Но главным притяжением внимания посетителей, особенно маленьких, является пруд. Ну или, вернее, прудик.

Это что типа "Дом-2" по ТВ - жизнь за стеклом. Жизнь за стеклом - черепах. Их там десятка три или четыре. А может и больше. Их кормят. Восхищаются. Жалеют... Равнодушных нет. Даже четвероногие друзья наши живо интересуются судьбой черепах.

Вот бы еще почистить этот уголок природы. Да и пляж черепаший можно расширить(на фото). Может быть и водички бы свежей. Ведь там и рыба как-то умудряется жить...