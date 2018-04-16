В Новороссийске состоялась встреча телеведущей Яны Чуриковой с активистами "Российского движения школьников"

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В Новороссийской гимназии № 2 состоялась встреча школьников с Яной Чуриковой. Перед началом неформальной и живой встречи с учениками, московскую телезвезду поприветствовала заместитель главы адинистрации Новороссийска Наталья Майорова. Зал гимназии № 2 был полон.

Яна сразу попросила прощения у подростков за то, что назначила им встречу в их единственный выходной день. Яна - очень занятой человек, она руководитель каналов молодёжного и музыкального вещания MTV, но сегодня она предстала перед юными новороссийцами как сопредседатель Российского движения школьников. "Я не случайно попала в Новороссийск. Просмотрев несколько десятков социальных роликов, изготовленных вашими ровесниками, ваш ролик я отметила особо". Авторы ролика - группа школьников из Новороссийска, рассказали в нем о том, что нужно просто делать добрые дела.

Сразу захватив аудиторию, Яна заговорила о важных вещах - о том, как добиваться своей цели, как суметь почувствовать и понять, кем ты хочешь стать в будущем, о том, как публиковать свои новости в соцсетях и завоевывать аудиторию. Она, общаясь на доступном молодежном языке с самими носителями этого языка, обратила внимание подростков, что писать и говорить надо правильно, уважать, сохранять и беречь великий и могучий русский язык. Подростки буквально засыпали телезвезду вопросами - как выбрать свой путь молодому человеку, какие качества нужны для того, чтобы добиться успеха, как начать карьеру тележурналиста и о многом другом.

Российское движение школьников - это общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск