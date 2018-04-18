Ассоциация «Росспецмаш» предлагает субсидировать скидки на строительно-дорожную технику

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Ассоциация «Росспецмаш» (объединяет 189 компаний специализированной техники) предлагает ввести программу субсидирования скидок на строительно-дорожную технику, аналогичную тем, которые действуют в отраслях сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.

Соответствующее предложение будет озвучено на отраслевом совещании 25 апреля в ходе Форума российских производителей строительно-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ 2018.

Программа субсидирования скидок (в размере 15-20% от стоимости агромашин) позволила производителям сельхозтехники за короткое время в разы нарастить выпуск продукции, экспортные поставки и увеличить свою долю на внутреннем рынке, которая сейчас составляет 56%.

Аналогичный механизм господдержки Минпромторг России с 2017 года начал реализовывать в отрасли пищевого машиностроения, что во многом позволило отечественным заводам показать рост темпов производства выше средних.

По словам помощника президента Ассоциации «Росспецмаш» Вячеслава Пронина, программа субсидирования скидок на строительно-дорожную технику в первую очередь необходима для стимулирования внутреннего спроса. Несмотря на то, что российские игроки рынка в прошлом году увеличили производство по сравнению с 2016 годом на 27,6% - до 32,5 млрд руб., сейчас перед ним стоят новые вызовы.

На 2017 год пришлась активная фаза строительства крупных спортивных и инфраструктурных проектов к Чемпионату мира по футболу. Это также поспособствовало росту рынка строительно-дорожной техники в России. Для дальнейшего увеличения темпов выпуска продукции отечественные заводы должны наращивать свою долю на внутреннем рынке, считает Вячеслав Пронин.

Он отметил, что дополнительные меры государственной поддержки нужны и для выравнивания условий конкуренции между российскими и иностранными производителями.

Форум ДЕМОСТРОЙ пройдет с 25 по 27 апреля 2018 года в Московской области на площадке КВЦ «Патриот». Отраслевое совещание станет одним из ключевых мероприятий деловой программы. В нем примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, Ассоциации «Росспецмаш», крупнейшие игроки рынка и инвесторы.

Для аккредитации на форум необходимо прислать по адресу ниже следующую информацию: ФИО, должность, название СМИ, контакты (E-mail и номер телефона), марка и номер авто (если будете добираться своим ходом).

Организован бесплатный трансфер – подробности в разделе «Участники» на сайте http://www.demostroy-expo.ru/

Источник: PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования