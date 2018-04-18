Улица Пирогова самая дорогая в Сочи по цене за квадратный метр

/Общество/

Все больше состоятельных россиян в связи с различными обстоятельствами предпочитают работать и отдыхать на Родине.

Данное условие является одним из факторов того, что спрос на высокобюджетную недвижимость на черноморском побережье остается на высоком уровне. Эксперты агентства недвижимости “Мандарин” проанализировали предложения элитных сегментов и выяснили какие улицы Сочи являются самыми дорогими.

5 место

На пятом месте по среднему уровню цен на квадратные метры в Сочи расположился Морской переулок. По данным аналитиков компании “Мандарин”, средняя цена за квадратный метр в высокобюджетных домах составляет 597 тысяч рублей. При этом средний уровень цен на лот в целом здесь занимает лидирующую позицию. Средняя стоимость люксового объекта недвижимости в этой локации превышает 230 млн рублей.

4 место

На четвертом месте по среднему уровню цен за квадратный метр расположилась улица Орджоникидзе. Здесь этот параметр равен 601 тысяч рублей. Средняя же стоимость элитных квартир в этой локации находится на уровне 106 млн рублей.

3 место

Открывает ТОП-3 локаций по среднему уровню цен за 1 квадратный метр Курортный проспект. Здесь стоимость “квадрата” составляет 639 тысяч рублей. Средний же размер стоимости квартиры находится на уровне 63 млн рублей.

2 место

На втором месте по среднему уровню цен на высокобюджетные квадратные метры находится Нагорная улица. Средняя стоимость квадратного метра элитного жилья в этой локации превышает 668 тысяч рублей. Средние же цены на дорогие квартиры находятся на уровне 43,5 млн рублей.

1 место

Лидером по среднему уровню цен на элитные квадратные метры стала улица Пирогова. Стоимость “квадрата” здесь находится на уровне 693 тысяч рублей. При этом средняя общая стоимость элитного жилья в этой локации находится на уровне 96,5 млн рублей.

этой локации превышает 230 млн рублей.

Также отметим, что самыми высокими средними ценами на элитные жилье в Сочи обладают объекты расположенные на Морском переулке. Здесь этот показатель находится на уровне 232 млн рублей за лот.