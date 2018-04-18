В гражданской кампании «Георгиевская лента» на Кубани примут участие 1,5 тыс. активистов

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С 23 апреля по 9 мая в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы во всех муниципалитетах Краснодарского края проходит гражданская кампания «Георгиевская лента».

В ходе кампании добровольцы распространяют символ акции – Георгиевские ленты. Ленты прикрепляются к верхней одежде и носятся в течение проведения кампании, как знак участия в благотворительной акции по поддержке ветеранов. В 2018 году планируется распространение более 700 тысяч георгиевских ленточек силами 1500 активистов.

– В рамках кампании проводится не только распространение Георгиевских лент, но также организуется сбор целевых пожертвований от предприятий, организаций и жителей Краснодарского края. Средства, собранные в ходе кампании, направляются на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн, – сообщили в региональном отделении общественной организации «Российский Красный Крест».

Идею проведения поддерживает краевой оргкомитет «Победа», кампания проводится при поддержке администрации Краснодарского края и по инициативе краевых отделений «Молодой Гвардии Единой России» и «Российского Красного Креста».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края