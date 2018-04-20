По Анапе пройдет первомайское шествие

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В часть праздника Весны и Труда 1 мая в Анапе пройдет ряд торжественных мероприятий, которых охватят как город, так и все сельские округа.

Хороший мощный старт весеннему празднику даст шествие трудовых коллективов предприятий, здравниц, общественных организаций и объединений, учащейся молодежи Анапы. Оно стартует в 10.00 и пройдет по центральным улицам города на Театральную площадь, где сразу после демонстрации в 11.00 начнется концерт творческих коллективов и исполнителей курорта «Моя душа поёт, как солнце!».

Праздничную эстафету в 11.30 подхватит муниципальный духовой оркестр Городского театра с программой «Музыка моего города» – насладиться лучшими мелодиями российских и зарубежных композиторов можно будет возле сценической площадки на улице Горького.

В 12.00 все желающие приглашаются на юбилейный концерт «Весенний ART-Парад» образцового художественного ансамбля песни и танца «Солнышко» и народного музыкального шоу-театра «Арт-Союз».

Праздничные программы также ожидают жителей сельских округов. В 10.00 на площади у ДК станицы Гостагаевской начнется концерт «С праздником Весны», в 11.00 на стадионе поселка Виноградного развернется народное гуляние «Первомай собирает друзей!», пройдут спортивные соревнования. В это же время пройдут концерты на площадках у Домов культуры станицы Благовещенской и села Джигинка, а также на торговой площади села Цибанобалка.

В парке станицы Анапской в 13.00 можно будет увидеть выставку исторического материала отдела краеведения «Наши герои труда», посетить мастер-классы декоративно-прикладного творчества «Праздник в каждый дом!», поучаствовать в спортивно-развлекательной программе.

В 15.00 на площади у администрации Супсехского округа начнутся народные гуляния, а возле ДК села Варваровка – концерт «Весеннее настроение!». В 16.00 праздничная концертно-развлекательная программа «Здравствуй, мир! Здравствуй, май!» приглашает гостей на площадь у ДК села Витязево.

В 17.00 финальными аккордами праздничной программы станут концерты «Наши песни и танцы тебе, Первомай!» (ДК села Юровка) и «Весна идет, весне дорогу!» (ДК с. Гай-Кодзор).

Источник: пресс-служба администрации Анапы