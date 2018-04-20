РЕН ТВ публикует записку скончавшегося в СИЗО бизнесмена Пшеничного

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РЕН ТВ публикует записку, написанную скончавшимся в СИЗО предпринимателем Валерием Пшеничным из Санкт-Петербурга.

Валерий Пшеничный был арестован по делу о причастности к хищению государственных средств, выделенных российским оборонным ведомством на создание трехмерных моделей подлодок "Варшавянка".

Сумма сделки составила около 1,3 миллиарда рублей.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-18/ren-tv-publikuet-zapisku-skonchavshegosya-v-sizo-biznesmena-pshenichnogo