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РЕН ТВ публикует записку скончавшегося в СИЗО бизнесмена Пшеничного
РЕН ТВ публикует записку, написанную скончавшимся в СИЗО предпринимателем Валерием Пшеничным из Санкт-Петербурга.
Валерий Пшеничный был арестован по делу о причастности к хищению государственных средств, выделенных российским оборонным ведомством на создание трехмерных моделей подлодок "Варшавянка".
Сумма сделки составила около 1,3 миллиарда рублей.
Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-18/ren-tv-publikuet-zapisku-skonchavshegosya-v-sizo-biznesmena-pshenichnogo