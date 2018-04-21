/Общество/

Сотрудники отелей и ресторанов Геленджика прошли обучение в преддверии ЧМ-2018

В программе повышения квалификации приняли участие более 120 человек.

Занятия для сотрудников санаторно-курортного и гостиничного комплекса, а также объектов общественного питания провели преподаватели Сочинского государственного университета в соответствии со специально разработанной программой обучения.

Программа включала в себя языковую и профессиональную переподготовку, курсы этикета и другие занятия. По итогам обучения все сотрудники получат специальные удостоверения.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Геленджике будут базироваться футбольные сборные Швеции и Исландии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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